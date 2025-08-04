Врач назвал неотложные состояния при алкогольном отравлении

Нарколог Исаев: При алкогольном опьянении есть симптомы, когда срочно нужен врач

Тяжелая интоксикация алкоголем — это не просто перебор, а потенциально опасное состояние, при котором каждая минута может оказаться решающей, рассказал врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Руслан Исаев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Врач рассказал, что неукротимая рвота, особенно с примесью желчи или крови после употребления алкоголя является явным сигналом тревоги. То же касается резкого головокружения, невозможности стоять на ногах, спутанной речи, когда человек буквально «сыпется на глазах», добавил нарколог.

Ключевой момент: если человек уже не может внятно ответить, открыть глаза, не реагирует на обращенную к нему речь, на боль — это не сон, это угнетение сознания. Руслан Исаев Нарколог

«Если появляются признаки дезориентации — человек не понимает, где он, не узнает близких, становится агрессивным или, наоборот, вялым и заторможенным — это может быть не просто опьянение, а начальные проявления алкогольного отравления или даже психоза. Особенно важно быть настороженным, если учащается пульс, появляются перебои в сердце, дыхание становится неровным или слишком редким», — объяснил Исаев.

К классическим признакам тяжелой интоксикации он отнес рвоту и недержание мочи в бессознательном состоянии. Последнее говорит о признаке судорожного припадка или потери глубинных рефлексов, объяснил он. Также, по его словам, крайне опасны: поверхностное, шумное дыхание с паузами, хрипы, дыхание «как будто храпит», а также холодная, липкая или синюшная кожа, судороги, резкое падение температуры тела.

