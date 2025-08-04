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08:30, 4 августа 2025Бывший СССР

ВС России взяли под контроль за неделю половину Кременских лесов в ЛНР

Марочко: ВС России за неделю взяли под контроль половину Кременских лесов в ЛНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России за неделю взяли под контроль около половины площади Кременских лесов в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявляет подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Ситуация на линии боевого соприкосновения на территории ЛНР для ВС РФ имела позитивную динамику. Невзирая на усилия украинского командования, наши войска существенно продвинулись в Кременских лесах, освободив от украинских оккупантов около половины их общей площади», — сообщил Марочко.

По его словам, армия РФ вместе с тем достигла успехов у Петровского, получив контроль над рядом высот. Подполковник НМ ЛНР в отставке добавил, что под ударом российских военных в течение прошедшей недели были пункты дислокации и иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что ВС РФ прорвались к Северску в Донецкой народной республике (ДНР). Выйти на подступы к городу удалось с востока от Верхнекаменского.

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