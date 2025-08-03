RusVesna: Российские войска прорвались к Северску в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России прорвались к Северску в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«На Северском направлении у границы ДНР и ЛНР российские войска прорвались к самому городу Северск с востока от Верхнеменского и вышли на подступы к городу», — говорится в публикации.

Военкоры также привели сообщения украинских военных аналитиков, которые признали, что российским бойцам удалось захватить ряд позиций, и они «фактически, уже перед самим Северском».

Ранее в США заявили о поворотном моменте в конфликте на Украине. Бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик рассказал, что о решающем факторе говорит взятие российскими войсками под контроль города Часов Яр. По его словам, падение важной стратегической позиции показывает и без того ухудшающееся положение на поле боя.