Выпускник МГУ стал и.о. премьера в Литве

В Литве и.о. премьера стал окончивший МГУ министр финансов Римантас Шаджюс

В Литве исполняющим обязанности (и.о.) премьер-министра стал министр финансов Римантас Шаджюс — выпускник МГУ. Об этом сообщает LRT.

Отмечается, что отставку кабинета министров принял президент республики Гитанас Науседа. При этом временный состав правительства останется прежним.

В 1983 году Шаджюс окончил химический факультет Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова. В 2002 году он также получил степень магистра права в Вильнюсском университете. В периоды с 2006 по 2008, с 2013 по 2016 и с 2024 годов занимал пост министра финансов Литвы.

Президент Литвы подписал указ об отставке правительства 4 августа. До этого в отставку ушел премьер-министр республики Гинтаутас Палуцкас, которого заподозрили в коррупции.