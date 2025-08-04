Зеленскому предрекли ответные действия от антикоррупционных структур

Медведчук: После конфликта с НАБУ Зеленскому стоит ожидать ответных мер

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит ожидать ответных мер от антикоррупционных структур страны, Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом рассказал экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своем материале на платформе «Смотрим.ру».

«Мы видим начало масштабной, тщательно спланированной зачистки. Зеленскому остается только ждать, когда придут за ним и за его подручными», — предрек он.

Политик объяснил, что после конфликта власти с антикоррупционными структурами и возвращения им прежних полномочий начались необратимые ответные меры. Медведчук привел в пример задержание нардепа от партии Зеленского «Слуга народа».

31 июля Владимир Зеленский был вынужден подписать закон о возвращении полномочий и независимости НАБУ, хотя всего за девять дней до этого данный орган был фактически ликвидирован.

