Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:30, 4 августа 2025Бывший СССР

Зеленскому предрекли ответные действия от антикоррупционных структур

Медведчук: После конфликта с НАБУ Зеленскому стоит ожидать ответных мер
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Peter / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит ожидать ответных мер от антикоррупционных структур страны, Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом рассказал экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своем материале на платформе «Смотрим.ру».

«Мы видим начало масштабной, тщательно спланированной зачистки. Зеленскому остается только ждать, когда придут за ним и за его подручными», — предрек он.

Политик объяснил, что после конфликта власти с антикоррупционными структурами и возвращения им прежних полномочий начались необратимые ответные меры. Медведчук привел в пример задержание нардепа от партии Зеленского «Слуга народа».

31 июля Владимир Зеленский был вынужден подписать закон о возвращении полномочий и независимости НАБУ, хотя всего за девять дней до этого данный орган был фактически ликвидирован.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ленобласти грузовой поезд протаранил на железнодорожном переезде автобус с пассажирами. Что об этом известно?

    Россияне бросились скупать один тип жилья

    В Госдуме предложили наказывать родственников мигрантов-преступников

    В Европе описали сделку с Трампом фразой «ненавидит ЕС»

    Военный отказался платить за ручную кладь и жестоко избил сотрудников авиакомпании

    Женщина поймала маленькую рыбу и установила уникальный рекорд

    Вера Брежнева снялась без бюстгальтера для новых фото

    Украина начала строить бункеры для Mirage и F-16

    Спрогнозировано будущее мира на Украине после ультиматума Трампа

    На Западе объяснили приказ Трампа направить атомные подлодки к «берегам России»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости