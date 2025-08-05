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20:38, 5 августа 2025Забота о себе

30-летнему мужчине с зубной болью диагностировали характерный для пожилых людей рак

Metropoles: Врачи нашли лейкоз у мужчины с зубной болью и кровоточивостью десен
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fredrik Sandberg / Tt / Globallookpress.com

30-летний врач Эйтор Виллиан Кампос обратился в больницу из-за зубной боли. Однако в конечном итоге медики нашли у него рак крови, сообщает издание Metropoles.

Помимо зубной боли, Кампос пожаловался на кровоточивость десен. По анализам крови специалисты заподозрили у него острый миелоидный лейкоз, характерный больше для пожилых людей. Впоследствии диагноз подтвердился. По словам мужчины, он также испытывал усталость, сонливость и боли в конечностях, но не обращал на них особого внимания.

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После диагностики рака крови Кампос сразу же начал химиотерапию, но затем случился рецидив заболевания, поэтому процедуру пришлось возобновить. В общей сложности лечение длилось два года с небольшими перерывами. В настоящее время он находится в ремиссии, но каждые шесть месяцев проходит обследования.

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