Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:00, 5 августа 2025Ценности

53-летняя Кармен Электра удивила фанатов фигурой в купальнике

Мария Винар

Кадр: @carmenelectra

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, также известная под псевдонимом Кармен Электра, показала новое откровенное видео и удивила фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя знаменитость предстала перед камерой в слитном купальнике ярко-розового цвета, оформленном глубоким декольте и тонкими бретелями. При этом для образа Электра подвела глаза черным карандашом и нанесла на губы помаду в тон изделию. Также она уложила волосы в легкие локоны и примерила небольшие серьги.

Поклонники оценили ролик звезды в комментариях. «Очень красиво смотришься», «Потрясающе», «Такая великолепная женщина», «Определенно хорошо выглядишь», «Красивая и шикарная Кармен», — высказывались пользователи сети.

В июле Кармен Электра снялась в прозрачном топе и трусах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Индия назвала необоснованными нападки США из-за покупки российской нефти. В Нью-Дели указали на лицемерие Вашингтона

    Два подростка из России попали в базу «Миротворца»

    Россиян начнут штрафовать за шум бытовой техники в ночное время

    53-летняя Кармен Электра удивила фанатов фигурой в купальнике

    Рабочий устроил «шоколадную месть» коллеге из-за очереди на стирку

    В Индии заявили о потере доверия к Трампу

    В США сообщили о лимите поставок оружия Украине

    Президент Чехии допустил существование Украины при потере территорий

    Курс рубля осенью предрекли

    Рыба упала с неба и обесточила целый город

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости