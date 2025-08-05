56-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в леопардовом бикини

Российская ведущая Светлана Бондарчук снялась у бассейна в леопардовом бикини

Российская телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 797 тысяч подписчиков.

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука снялась у бассейна под открытым небом. Она позировала перед камерой в леопардовом бикини бренда lavarice.

При этом 56-летняя блогерша распустила волосы, надела солнцезащитные очки с черными линзами и выбрала в качестве украшений несколько тонких золотистых браслетов.

Ранее в августе российская телеведущая Ксения Собчак снялась в прозрачном наряде на отдыхе.