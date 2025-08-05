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11:43, 5 августа 2025Ценности

56-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в леопардовом бикини

Российская ведущая Светлана Бондарчук снялась у бассейна в леопардовом бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @a030aa

Российская телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 797 тысяч подписчиков.

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука снялась у бассейна под открытым небом. Она позировала перед камерой в леопардовом бикини бренда lavarice.

При этом 56-летняя блогерша распустила волосы, надела солнцезащитные очки с черными линзами и выбрала в качестве украшений несколько тонких золотистых браслетов.

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