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20:11, 5 августа 2025Из жизни

79-летняя женщина на три дня заблудилась в лесу, упала со скалы и чудом выжила

79-летняя тайка Пим заблудилась в лесу на три дня, упала со скалы и выжила
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В Таиланде спасли 79-летнюю жительницу провинции Пхитсанулок, которая заблудилась в лесу на три дня и упала со скалы. Об этом сообщает The Thaiger.

Тайка по имени Пим отправилась в лес в районе горного хребта Кхао Нам Дам рано утром 1 августа, чтобы собрать побеги бамбука. Через некоторое время женщина заплутала. В лесу раньше проводились соревнования по мотокроссу, Пим нашла старую трассу и пошла по ней, в надежде выйти к людям, но вскоре окончательно заблудилась.

Затем женщина незаметно для себя подошла к краю обрыва и упала со скалы, однако не получила серьезных травм. Потом Пим услышала шум воды, вышла к ручью и стала дожидаться спасения там. Тем временем родные тайки сообщили о ее пропаже властям и вместе со спасателями прочесывали лес. Найти Пим удалось только вечером 3 августа. Женщина призналась спасателям, что выжила чудом и уже не надеялась, что ее найдут.

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История ее исчезновения взволновала местных жителей, так как в 2021 году в том же районе пропала соседка Пим по имени Тои. Блуждая по лесу она упала с того же обрыва, что и Пим, получила серьезные травмы, спасти ее не удалось.

Ранее сообщалось, что в Китае ныряльщик заблудился во время погружения и прожил пять дней под водой. Мужчина ждал спасения в подводной пещере, питаясь сырой рыбой.

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