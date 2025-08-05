Алсу высмеяла сходство с Оксаной Самойловой

Певица Алсу заявила, что она на одно лицо с блогершей Оксаной Самойловой

Певица Алсу высмеяла внешнее сходство с блогершей Оксаной Самойловой. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка поделилась видео, в котором исполнила танец вместе с женой популярного рэпера Джигана (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн). При этом Алсу предстала на размещенных кадрах в черном топе и кожаных брюках. Самойлова, в свою очередь, двигалась под музыку в укороченном топе с тонкими бретелями и атласных штанах.

«Это Самойлова или Алсу, Алсу или Самойлова? Все на одно лицо», — заявила знаменитость.

В январе пользователи сети удивились сходству российской блогерши Дины Саевой со звездой сериала «Постучись в мою дверь», турецкой актрисой и моделью Ханде Эрчел.