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06:57, 5 августа 2025Экономика

Аналитик оценил возможность отказа Индии от российской нефти

Аналитик Дудченко: Индия не откажется от нефти из России из-за пошлин Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jessica Rinaldi / Reuters

Вероятность окончательного прекращения закупок Индией нефти из России чрезвычайно мала, заявил аналитик ФГ «Финам» Николая Дудченко. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Россия занимает достаточно большой объем рынка импорта нефти в Индию. Независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов, в свою очередь, подчеркнул, что у Нью-Дели есть техническая возможность заместить российскую нефть. Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин подчеркнул, что Москва сможет найти и другие рынки сбыта в силу гибкости морских поставок. При этом оба эксперта уверены, что до этого не дойдет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти Индии много зарабатывают, пока продолжается российско-украинский конфликт. По его словам, Нью-Дели не только покупает огромные объемы российской нефти, но и перепродает значительную ее часть на внешнем рынке, извлекая огромные прибыли.

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