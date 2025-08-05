Анастасия Ивлеева почистила коровник в платье за десятки тысяч рублей

Блогерша Анастасия Ивлеева почистила коровник в платье за 64 тысячи рублей

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева позанималась физическим трудом в наряде за десятки тысяч рублей. Соответствующий ролик появился на ее YouTube-канале.

34-летняя инфлюэнсерша показала кадры из фермерской жизни со своим новым супругом — телеведущим Филиппом Бегаком. В том числе она почистила коровник в черном мини-платье из тюля с бархатными аппликациями нью-йоркского бренда Sea.

Известно, что цена указанного предмета гардероба на сайте интернет-магазина женской одежды класса люкс Net-a-porter составляла 795 долларов (примерно 64 тысячи рублей по текущему курсу).

В июле Анастасия Ивлеева в мини-шортах снялась в необычной позе.