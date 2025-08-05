Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:18, 5 августа 2025Ценности

Анастасия Ивлеева почистила коровник в платье за десятки тысяч рублей

Блогерша Анастасия Ивлеева почистила коровник в платье за 64 тысячи рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: НАСТЯ ИВЛЕЕВА / YouTube

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева позанималась физическим трудом в наряде за десятки тысяч рублей. Соответствующий ролик появился на ее YouTube-канале.

34-летняя инфлюэнсерша показала кадры из фермерской жизни со своим новым супругом — телеведущим Филиппом Бегаком. В том числе она почистила коровник в черном мини-платье из тюля с бархатными аппликациями нью-йоркского бренда Sea.

Известно, что цена указанного предмета гардероба на сайте интернет-магазина женской одежды класса люкс Net-a-porter составляла 795 долларов (примерно 64 тысячи рублей по текущему курсу).

В июле Анастасия Ивлеева в мини-шортах снялась в необычной позе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Саша, как же так…» Спортивный комментатор Первого канала трагически погиб. Он работал на пяти Олимпиадах

    В Совфеде назвали приговор Гуцул расправой властей над политическим оппонентом

    Приговор Гуцул о семи годах тюрьмы оспорят

    Анастасия Ивлеева почистила коровник в платье за десятки тысяч рублей

    В России назвали возможный участок фронта для нового наступления

    Бывший нардеп назвал возможные потери Украины этой осенью

    В России оценили возможность установки ракеты «Циркон» на Су-57

    Россиянку наказали за радостные крики во время атаки ВСУ

    Россиянам назвали профессии без высшего образования с зарплатой от 100 тысяч рублей

    Спасенный из-под лавины в Европе турист получил счет на миллион рублей за свое вызволение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости