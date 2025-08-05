Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:46, 5 августа 2025Ценности

Анна Седокова показала откровенное фото в бикини

Певица Анна Седокова показала фото в бежевом бикини и шляпе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фанатам откровенное фото. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,5 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница запечатлела себя, стоя перед зеркалом. Она позировала в бежевом бикини, которое состояло из обнажающего часть груди топа с треугольными чашками и V-образных трусов с завязками на бедрах.

Кроме того, певица дополнила образ черной шляпой в ковбойском стиле, распустила уложенные волнами волос и надела серебристую цепочку с кулоном.

Ранее в августе солистка группы «Тату» (t.A.T.u.) Юля Волкова снялась в купальнике во время отдыха на яхте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о продуктивном разговоре с Трампом. Киев готовит «одну из самых сильных» сделок

    Отсеченная рука монаха в дар Будде осталась нетленной спустя 46 лет

    Москвичей предупредили о резком изменении погоды

    Врачи обнаружили у 23-летней девушки аллергию на менструацию

    Невзоров отказался считать Россию родиной и верить в существование русской культуры

    Волочкова показала квартиру матери с видом на Мариинский театр

    Обладатель тайны из налоговой службы России переехал в колонию

    На Украине захотели осудить покойного лидера ЛДПР Жириновского

    Получивший гражданство Украины Невзоров испугался поездок в страну

    В Петербурге залило автобус

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости