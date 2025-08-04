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11:39, 4 августа 2025Ценности

Солистка группы «Тату» отдохнула в бикини на яхте

Солистка группы «Тату» Юля Волкова отдохнула в фиолетовом бикини на яхте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @official_juliavolkova

Солистка группы «Тату» (t.A.T.u.) Юля Волкова отдохнула на яхте в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя исполнительница предстала перед камерой, стоя на борту судна. Она позировала в фиолетовом бикини из жатой ткани, демонстрируя татуировки на теле. При этом звезда надела серебристые серьги-кольца и цепочку с кулоном и нанесла на ногти красный лак.

В то же время знаменитость снялась в черном слитном купальнике и халате с разноцветным узором. «Все краски жизни. И пусть у каждого из вас они будут только яркие», — указала в подписи певица.

Ранее в августе экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру в крошечном бикини.

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