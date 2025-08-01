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19:48, 1 августа 2025Ценности

Анна Седокова показала фигуру в крошечном бикини

Певица Анна Седокова показала фигуру в крошечном коричневом бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,4 миллиона подписчиков.

42-летняя певица запечатлела себя, стоя у зеркала. Она позировала в крошечном коричневом бикини, которое включало в себя топ-бандо с соединяющим чашки золотистым декором в виде морской звезды и V-образные трусы с завязками на бедрах. Также звезда надела серебристую цепочку с кулоном.

«Я думаю, что больше можно не загорать», — указала в подписи исполнительница.

Ранее в августе бывшая солистка поп-группы «Блестящие» российская певица Юлия Ковальчук опубликовала фото в откровенном виде и удивила фанатов.

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