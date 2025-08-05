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12:09, 5 августа 2025Россия

Армия России нанесла комплексный удар по объектам украинской военной инфраструктуры

Армия РФ нанесла комплексный удар по объектам украинской военной инфраструктуры
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Армия России нанесла комплексный удар по объектам украинской военной инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении Минобороны о ходе специальной военной операции.

Удар был нанесен ракетным оружием наземного и воздушного базирования, а также артиллерией и беспилотниками. Его целями стали, в частности, места хранения беспилотников и безэкипажных катеров ВСУ, а также транспортная инфраструктура.

Кроме того, за минувшие сутки российским дальнобойным оружием было поражено 140 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, добавили в военном ведомстве.

Помимо этого, в сводке за 5 августа Минобороны сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Январское Днепропетровской области. Его заняли подразделения группировки войск «Восток».

ЖЗЛ
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