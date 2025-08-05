Армия РФ нанесла комплексный удар по объектам украинской военной инфраструктуры

Армия России нанесла комплексный удар по объектам украинской военной инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении Минобороны о ходе специальной военной операции.

Удар был нанесен ракетным оружием наземного и воздушного базирования, а также артиллерией и беспилотниками. Его целями стали, в частности, места хранения беспилотников и безэкипажных катеров ВСУ, а также транспортная инфраструктура.

Кроме того, за минувшие сутки российским дальнобойным оружием было поражено 140 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, добавили в военном ведомстве.

Помимо этого, в сводке за 5 августа Минобороны сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Январское Днепропетровской области. Его заняли подразделения группировки войск «Восток».