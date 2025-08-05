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14:37, 5 августа 2025Интернет и СМИ

Некоторым россиянам перестали приходить СМС от банков

РБК: Некоторые россияне перестали получать СМС от банков из-за закона о спаме
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Unsplash

Некоторым россиянам перестали приходить СМС от банков из-за закона о спаме. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что операторы связи с 1 августа стали блокировать клиентам коды подтверждения и другие СМС от банков и сервисов. Нововведение коснулось абонентов сотовой связи, которые написали заявление об отказе от спам-рассылок в соответствии с новым законом.

Эту информацию уже подтвердили в «МегаФоне», «ВымпелКоме» («Билайн») и «Т2 РТК Холдинге» (Т2). «Требования закона таковы, что отказ клиента от получения рассылок распространяется абсолютно на все СМС, поступающие не с номеров обычных пользователей, за рядом исключений», — рассказали в пресс-службе «Т2 РТК Холдинга».

К исключениям относятся рассылки от органов власти, страховых медицинских организаций, внебюджетных фондов и госкорпорации «Роскосмос», а также «информирование операторов по процессу портации номеров (MNP) и о законодательных требованиях, связанных с обслуживанием».

Закон о спаме вступил в силу 1 августа. Чтобы отказаться от массовых СМС-рассылок, россиянам нужно направить заявку оператору связи. По мнению авторов инициативы, нововведение должно повысить цифровую безопасность, так как массовые рассылки часто используют мошенники.

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