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08:33, 5 августа 2025Бывший СССР

Боец рассказал о тактике ВС России в битве за Волчанск

РИА: ВС России в Волчанске использовали тактику налета штурмовых групп
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские разведчики в Волчанске использовали тактику налета малых мобильных штурмовых групп. О тактике российских военных в битве за город рассказал в беседе с РИА Новости командир разведроты 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса с позывным Закат.

«Наши штурмовые группы работают двойками и тройками, накапливаясь на определенных точках перед атакой. Это не классические штурмы — мы сочетаем налеты», — приводятся в публикации слова собеседника.

Боец отметил, что его рота на направлении была занята выявлением и точечным воздействием на объекты обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, разведчики работали над уничтожением постов наблюдения и средств технической разведки украинских войск.

Ранее стало известно, что под Волчанск Харьковской области была переброшена 1-ю отдельная элитная бригада теробороны ВСУ. Подразделение доукомплектовали мобилизованными украинцами.

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