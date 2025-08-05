Боец рассказал о тактике ВС России в битве за Волчанск

РИА: ВС России в Волчанске использовали тактику налета штурмовых групп

Российские разведчики в Волчанске использовали тактику налета малых мобильных штурмовых групп. О тактике российских военных в битве за город рассказал в беседе с РИА Новости командир разведроты 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса с позывным Закат.

«Наши штурмовые группы работают двойками и тройками, накапливаясь на определенных точках перед атакой. Это не классические штурмы — мы сочетаем налеты», — приводятся в публикации слова собеседника.

Боец отметил, что его рота на направлении была занята выявлением и точечным воздействием на объекты обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, разведчики работали над уничтожением постов наблюдения и средств технической разведки украинских войск.

Ранее стало известно, что под Волчанск Харьковской области была переброшена 1-ю отдельная элитная бригада теробороны ВСУ. Подразделение доукомплектовали мобилизованными украинцами.