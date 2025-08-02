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08:39, 2 августа 2025Силовые структуры

Силовики сообщили о переброске элиты ВСУ под Волчанск

ТАСС: ВСУ перебросили под Волчанск элитную бригаду теробороны
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило под Волчанск Харьковской области 1-ую отдельную элитную бригаду теробороны. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Отмечается, что изначально данное подразделение формировалось из иностранных наемников и участников так называемой антитеррористической операции.

«Но в дальнейшем выжившие неонацисты были переведены на должности инструкторов, а подразделение доукомплектовали мобилизованными украинцами», — подчеркнул представитель силовых структур.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о колоссальных потерях ВСУ под Купянском. Российские военные окружают Купянск в Харьковской области с двух сторон.

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