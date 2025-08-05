ТАСС: Боец СВО спас более 300 раненых с начала 2025 года

Командир медицинского отделения отдельного штурмового гвардейского отряда с позывным Енот с начала 2025 года спас более 300 раненых сослуживцев в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Он также рассказал о характере травм, свидетельствующих о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) боеприпасов с содержанием фосфора, его слова передает ТАСС.

«Свыше 300 человек как минимум. Точную цифру я не могу сказать», — обозначил собеседник агентства, добавив, что за все время участия в СВО ему довелось сталкиваться с ранениями, характер которых свидетельствовал о применении противником боеприпасов с содержанием фосфора.

«Использовался фосфор по нашим товарищам одно время. Это случай не этого года, это еще с Бахмута, когда мы спасали товарищей. Накрыло фосфором, и они получили внутренние и наружные химические ожоги», — отметил он.

Ранее боец 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии с позывным Вайс заявил, что ВСУ в ходе боев в Донецкой народной республике применяют самодельные отравляющие вещества, из-за которых у солдат мог начинаться кашель и осложнялось дыхание.