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17:52, 5 августа 2025Россия

Боец СВО спас 300 раненых и рассказал о применении ВСУ боеприпасов с содержанием фосфора

ТАСС: Боец СВО спас более 300 раненых с начала 2025 года
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Егор Горожанкин / ТАСС

Командир медицинского отделения отдельного штурмового гвардейского отряда с позывным Енот с начала 2025 года спас более 300 раненых сослуживцев в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Он также рассказал о характере травм, свидетельствующих о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) боеприпасов с содержанием фосфора, его слова передает ТАСС.

«Свыше 300 человек как минимум. Точную цифру я не могу сказать», — обозначил собеседник агентства, добавив, что за все время участия в СВО ему довелось сталкиваться с ранениями, характер которых свидетельствовал о применении противником боеприпасов с содержанием фосфора.

«Использовался фосфор по нашим товарищам одно время. Это случай не этого года, это еще с Бахмута, когда мы спасали товарищей. Накрыло фосфором, и они получили внутренние и наружные химические ожоги», — отметил он.

Ранее боец 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии с позывным Вайс заявил, что ВСУ в ходе боев в Донецкой народной республике применяют самодельные отравляющие вещества, из-за которых у солдат мог начинаться кашель и осложнялось дыхание.

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