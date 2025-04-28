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08:39, 28 апреля 2025Бывший СССР

Бойцов ВСУ уличили в применении самодельных отравляющих веществ в ДНР

РИА Новости: ВСУ при боях в ДНР применяют самодельные отравляющие вещества
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боев в Донецкой народной республике (ДНР) применяют самодельные отравляющие вещества. Об этом заявил боец 60-го ОМСБ 51-й армии с позывным Вайс, передает РИА Новости.

«[Беспилотник] "Баба-Яга" скинул пятилитровую бутылку, и в ней была палка. Она приземляется, эта палка пробивает бутылку, и какое-то отравляющее вещество выпадает. Почувствовался резкий запах такой ацетона», — рассказал российский военный.

По его словам, после этого у солдат начался кашель, им также стало тяжелее дышать. В результате группе Вооруженных сил (ВС) России пришлось искать источник свежего воздуха и ждать, когда газ выветрится из подвала, в котором располагались военнослужащие.

Ранее стало известно, что ВСУ использовали на поле боя белый фосфор. Боеприпасы с данным веществом являются запрещенными.

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