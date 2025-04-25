Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:40, 25 апреля 2025Бывший СССР

ВСУ использовали запрещенный белый фосфор на поле боя

В российских войсках рассказали, что ВСУ использовали белый фосфор на поле боя
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение двух месяцев активно применяли фосфорные боеприпасы против наступающих российских войск. Об этом в интервью рассказал военнослужащий 60-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Киндер, передает РИА Новости.

Он рассказал, что использование фосфорных снарядов вызвало многочисленные ранения среди российских солдат, а также ожоги и удушья. По его словам, военные задыхались, блиндажи горели. Киндер добавил, что обстрелы фосфорными боеприпасами велись практически ежедневно в течение двух месяцев. По его словам, в сутки ВСУ использовали от 30 до 40 ракет.

Ранее командир инженерно-саперного взвода «Барс-Курск» с позывным Мирон рассказал о выставленных в Курской области ловушках ВСУ. По его словам, сапер может быть уверен, что сейчас начнет свою работу, однако в этот момент происходит взрыв.

До этого стало известно, что ВСУ в качестве основы для разведки на фронте в Луганской народной республике используют в основном бойцов бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Также на фронте возросло число случаев применения разведывательных дронов со стороны ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет спецпосланника Трампа приземлился в Москве

    Появились подробности о нападении экс-министра Подмосковья на бывшую жену

    Спецназ Росгвардии уничтожил командный пункт ВСУ на черниговском направлении

    Рекордную ключевую ставку в России сравнили с экспериментальным антибиотиком

    Мать российского участника СВО захотели депортировать из-за одной ошибки

    Российский девятиклассник не выжил после попытки остановить драку

    Популярный российский комик назвал провальными попытки найти вкусную еду в Париже

    Россиянин лег на рельсы перед движущимся поездом и попал на видео

    Лолита сообщила о росте народной любви из-за отмены концертов

    Москвичам пообещали символический снег перед праздниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости