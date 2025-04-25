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08:38, 25 апреля 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали об использовании «Азова» в качестве основы разведки в ВСУ

Марочко: ВСУ использует для разведки в ЛНР бойцов «Азова»
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в качестве основы для разведки на фронте в Луганской народной республике (ЛНР) используют в основном бойцов бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом рассказал в Telegram подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«По предварительной информации, основную разведывательную работу на данном участке фронта выполняют боевики бригады специального назначения "Азов"», — заявил экс-военный.

Он добавил, что на фронте возросло число случаев применения разведывательных дронов со стороны ВСУ.

Ранее бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной на основе добровольческого отряда территориальной обороны «Азов», расправились с боевиком «Русского добровольческого корпуса» (РДК; запрещенная в России террористическая организация) из-за участия в массовых изнасилованиях украинских мобилизованных.

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