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12:17, 5 августа 2025Ценности

Бывшая возлюбленная российского миллиардера показала откровенные кадры из бани

Российская модель Елена Перминова в черном бикини отдохнула в бане
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @lenaperminova

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова показала откровенные кадры с отдыха в бане в Санкт-Петербурге. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,7 миллиона подписчиков.

38-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах в черном бикини с белой окантовкой. Комплект состоял из топа без чашек с тонкими бретелями и V-образных трусов.

При этом знаменитость продемонстрировала, как лежит на кушетке на животе, а мужчина делает ей массаж с помощью банного веника, похлопывая по ногам и ягодицам.

В июле жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала фигуру в крошечном бикини.

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