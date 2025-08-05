Олейник: У Зеленского нет бойцов для вторжения в Брянскую область

Для вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянскую область России президенту Украины Владимиру Зеленскому потребуется 30-40 тысяч человек. Однако таких резервов у Киева нет, заявил изданию «Ридус» бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник.

Экс-парламентарий выразил мнение, что у Зеленского может быть желание напасть на Брянскую область. В то же время в ВСУ наблюдаются серьезные проблемы с личным составом.

«Одних беспилотников для вторжения недостаточно. Нужна наземная боевая операция. В общем, если вспомнить вторжение ВСУ в Курскую область, Зеленскому потребуется где-то 30-40 тысяч бойцов, чтобы прорваться на Брянщину и закрепиться. Взять этих солдат негде», — объяснил Олейник.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Брянскую область. Под удар попали работники водоканала Погарского района.