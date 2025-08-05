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13:42, 5 августа 2025Россия

Работники водоканала попали под удар ВСУ в российском регионе

В Брянской области работники водоканала попали под удар дрона ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Работники «Водоканала» Погарского района Брянской области попали под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Атака пришлась по приграничном селу Сопычи.

«Целенаправленный удар нанесен по бригаде работников МУП "Водоканал" Погарского района, которая проводила ремонтные работы на водопроводных сетях, чтобы обеспечить жителей поселка водой», — написал чиновник.

Ранения получили двое сотрудников. Мужчин доставили в больницу, где медики оказали им необходимую помощь. Информации об их состоянии на данный момент нет. Богомаз также пожелал им скорейшего выздоровления.

Ранее в сети появились кадры полыхающей подстанции в Ростовской области, которая загорелась при атаке беспилотников ВСУ. На кадрах виден горящий объект, огонь от которого стремительно распространяется.

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