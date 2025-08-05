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08:12, 5 августа 2025Россия

Полыхающую после удара ВСУ подстанцию в российском регионе сняли на видео

Появились кадры горящей после атаки ВСУ подстанции в Ростовской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры полыхающей подстанции в Ростовской области, которая загорелась при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Don Mash.

На кадрах виден горящий объект, огонь от которого стремительно распространяется.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на 5 августа. Как сообщал губернатор Юрий Слюсарь, в результате атаки загорелась подстанция, площадь пожара составила 500 квадратных метров. Никто не пострадал. В сети опубликовали момент падения беспилотника.

По данным Минобороны, силы ПВО за ночь сбили над Ростовской областью 7 летательных аппаратов. Под удар также попали Брянская, Калужская и Смоленская области.

ЖЗЛ
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