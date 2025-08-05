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07:37, 5 августа 2025Россия

Момент падения и взрыва беспилотника в российском регионе попал на видео

В Ростовской области сняли на видео момент падения и взрыва беспилотника ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры момента падения и взрыва беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ростовской области. Их публикует Telegram-канал «Это Ростов».

На кадрах видно, как летательный аппарат падает — это сопровождается громким звуком мотора его беспилотника — после чего раздается мощный взрыв, озаряющий небо.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на 5 августа. Как сообщал губернатор Юрий Слюсарь, в результате атаки загорелась подстанция, плозащадь пожара составила 500 квадратных метров. Никто не пострадал.

По данным Минобороны, Силы ПВО за ночь сбили над Ростовской областью 7 летательных аппарата. Под удар также попали Брянская, Калужская и Смоленская области.

ЖЗЛ
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