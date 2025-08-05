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13:14, 5 августа 2025Бывший СССР

Бывший нардеп назвал возможные потери Украины этой осенью

Килинкаров: Потери Украины будут зависеть от итогов летне-осенней кампании
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Возможные потери Украины будут зависеть от итогов летне-осенней кампании. Такое заявление в интервью газете «Аргументы и факты» сделал бывший нардеп Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

«Какие еще области могут попасть, сказать трудно, поскольку все будет зависеть от того, как закончится летне-осенняя кампания. Если она завершится провалом ВСУ, то это будет одна история», — отметил он.

Килинкаров подчеркнул, что сейчас Вооруженные силы (ВС) России в большей или меньшей степени контролируют 8 территорий. Среди них он назвал входящие в состав Российской Федерации Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР), Херсонскую и Запорожскую области. Под контролем российских войск находится также часть Николаевской, часть Днепропетровской, часть Харьковской и часть Сумской областей.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) допустил переход 12 областей Украины под контроль России. Он подчеркнул, что подобные потери могут произойти в случае, если Киев не будет готов подписать перемирие с Москвой.

ЖЗЛ
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