ChatGPT начнет отправлять пользователей на перерыв ради заботы о здоровье

Нейросеть ChatGPT при частом общении с искусственным интеллектом (ИИ) начнет отправлять пользователям уведомления о необходимости уйти на перерыв, мотивируя это заботой о здоровье. Об этом сообщил портал Engadget.

Отмечается, что компания OpenAI, создавшая нейросеть, признала склонность ChatGPT к генерации ложной информации, а также опасность длительного общения с ИИ, которой особенно подвержены люди с психическими расстройствами. Разработчики ответили, что в новой версии нейросеть не будет напрямую отвечать на острые вопросы, предлагая пользователю самостоятельно взвесить все «за» и «против».

Ранее эксперт Роскачества Кузьменко предупредил о риске при загрузке данных в ChatGPT. Он напомнил, что технологии постоянно развиваются, и вчерашняя защита может оказаться уязвимой завтра.