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08:31, 5 августа 2025Наука и техника

ChatGPT начнет отправлять пользователей на перерыв

ChatGPT начнет отправлять пользователей на перерыв ради заботы о здоровье
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Florence Lo / Reuters

Нейросеть ChatGPT при частом общении с искусственным интеллектом (ИИ) начнет отправлять пользователям уведомления о необходимости уйти на перерыв, мотивируя это заботой о здоровье. Об этом сообщил портал Engadget.

Отмечается, что компания OpenAI, создавшая нейросеть, признала склонность ChatGPT к генерации ложной информации, а также опасность длительного общения с ИИ, которой особенно подвержены люди с психическими расстройствами. Разработчики ответили, что в новой версии нейросеть не будет напрямую отвечать на острые вопросы, предлагая пользователю самостоятельно взвесить все «за» и «против».

Ранее эксперт Роскачества Кузьменко предупредил о риске при загрузке данных в ChatGPT. Он напомнил, что технологии постоянно развиваются, и вчерашняя защита может оказаться уязвимой завтра.

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