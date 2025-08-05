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14:43, 5 августа 2025Силовые структуры

Четверо россиян похитили знакомого и удерживали в квартире

В Нижнем Новгороде арестовали четверых похитителей человека
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Нижнем Новгороде арестовали четверых похитителей человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 126 («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По данным следствия, 26 мая четверо граждан с неустановленными личностями на улице Пролетарской потребовали у знакомого им местного жителя, с которым у них был конфликт, сумму в размере 2,3 миллиона рублей. Получив отказ, они избили пострадавшего, посадили в машину и отвезли в квартиру, где незаконно удерживали.

Их деятельность выявили и пресекли следователи СК и сотрудники ФСБ. Четверым задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что опутавших проституцией российский город подручным сутенера Коса вынесли приговор.

ЖЗЛ
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