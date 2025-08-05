Четверых бойцов СВО похоронят в российском регионе

В Пермском крае похоронят четверых участников СВО в один день

В Пермском крае похоронят сразу четверых участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает сетевое издание «Новый компаньон».

Похороны бойцов пройдут на территории Верещагинского округа. Речь идет о рядовом, ефрейторе, сержанте и еще одном бойце, воинское звание которого не раскрывается.

Двое из четверых военнослужащих имеют большой боевой опыт. Помимо СВО, они участвовали в военной кампании на территории Сирии. Прощание в бойцами состоится 6 августа.

Ранее в ХМАО показали кладбище, разросшееся из-за могил участников СВО. Его центральным местом стала Аллея Славы, на которой похоронены кавалеры ордена Мужества. Места на ней почти закончились.