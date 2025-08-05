Чиновники приехали к мигрантам и рассказали им о способе получения гражданства России

В Хакасии мигрантам рассказали об упрощенном получении гражданства РФ

Чиновники из Хакасии рассказали мигрантам об упрощенном получении гражданства России. Их раскритиковал бизнесмен и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев в Telegram.

В конце июля Министерство национальной и территориальной политики республики сообщило о встрече сотрудников с иностранцами.

Малофеев назвал такой подход «чистой воды вредительством», указав на то, что мигрантам якобы предлагалось вступить в российское гражданство под видом переселения соотечественников.

При этом в публикации хакасского министерства отдельно говорится о возможности иностранцев получить российское гражданство через участие в СВО. Малофеев в своей публикации об этом не упоминает.

Ранее в Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) заявили о превращении одного из регионов в мигрантский анклав. По словам члена СПЧ Кирилла Кабанова, речь идет о ХМАО, власти которого, как считает общественник, не замечают проблемы.