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11:36, 5 августа 2025Россия

Чиновники приехали к мигрантам и рассказали им о способе получения гражданства России

В Хакасии мигрантам рассказали об упрощенном получении гражданства РФ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Чиновники из Хакасии рассказали мигрантам об упрощенном получении гражданства России. Их раскритиковал бизнесмен и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев в Telegram.

В конце июля Министерство национальной и территориальной политики республики сообщило о встрече сотрудников с иностранцами.

Малофеев назвал такой подход «чистой воды вредительством», указав на то, что мигрантам якобы предлагалось вступить в российское гражданство под видом переселения соотечественников.

При этом в публикации хакасского министерства отдельно говорится о возможности иностранцев получить российское гражданство через участие в СВО. Малофеев в своей публикации об этом не упоминает.

Ранее в Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) заявили о превращении одного из регионов в мигрантский анклав. По словам члена СПЧ Кирилла Кабанова, речь идет о ХМАО, власти которого, как считает общественник, не замечают проблемы.

ЖЗЛ
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