«Это не случайность». В СПЧ считают, что один из регионов России превращается в анклав мигрантов

Кабанов: В ХМАО упорно не замечают захвата региона выходцами из Средней Азии

Глава Национального антикоррупционного комитета России и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов заявил, что Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) превращается в анклав мигрантов, а местная власть упорно не видит этого.

Кабанов высказался о миграционной политике и возможных причинах, из-за которых происходит захват региона выходцами из Средней Азии и Закавказья. По его мнению, в ХМАО идет процесс искусственной исламизации и выдавливания коренного населения, которое местная власть объясняет «капризными русскими».

Региональная власть усиленно делает вид, что «в Багдаде все спокойно», никаких проблем и это естественный процесс народозамещения. Мол, капризные русские люди уезжают из-за тяжелых условий жизни, а на их место приходят трудолюбивые и неприхотливые мигранты Кирилл Кабанов член Совета по правам человека (СПЧ)

Кабанов считает, что чиновники не видят проблемы в том, что «субъект целиком превращается в один большой этнический среднеазиатский анклав», из которого русские начинают бежать. «Это не случайность, это закономерность и результат провальной миграционной и национальной политики», — подытожил он.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Кабанов высказался о лишенном зарплаты депутате ХМАО

По мнению члена СПЧ, оскандалившийся депутат Думы ХМАО Халид Таги-Заде, который назвал регион «исторической родиной мигрантов», принес извинения за свои слова, потому что испугался возможных последствий.

«Все эти никому ненужные "крокодиловы слезы" (странно, что не в извинительной водолазке) являются типичной поведенческой моделью у "гордых" представителей неОПГ-диаспор, когда на горизонте появляется вероятность наступления реальной правовой ответственности», — написал Кабанов.

Таги-Заде назвал ХМАО исторической родиной мигрантов в ходе дискуссии о статистике рождаемости среди коренных жителей региона и мигрантов, отметив, что приезжие бывают разные. Позже депутат извинился за свое высказывание и заявил, что его неправильно трактовали. По его словам, он пытался разрядить спорную ситуацию между депутатом Михаилом Селюковым и замом губернатора Всеволодом Кольцовым (парламентарий заявлял о тысячах роженицах-мигрантках, замглавы округа утверждал, что их 603).

«Хочу подчеркнуть, что это было именно предположение, а не категоричное утверждение», — написал Таги-Заде.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Оскандалившегося депутата ХМАО лишили зарплаты из-за недостаточно эффективной работы

Спустя два месяца после произошедшей ситуации Таги-Заде лишили зарплаты — вопрос о непредоставлении депутату денег был поднят на заседании окружного парламента. Известно, что за лишение Таги-Заде зарплаты проголосовали 32 депутата, еще 5 воздержались.

Дума ХМАО поддержала решение комитета по социальному развитию. Кроме того, Таги-Заде лишили статуса депутата на освобожденной основе, против этого проголосовал лишь один человек.