Назвавшего ХМАО исторической родиной мигрантов депутата лишили зарплаты

Назвавшего ХМАО родиной мигрантов депутата Таги-Заде лишили зарплаты

Депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Халида Таги-Заде, который во время одного из заседаний назвал регион исторической родиной мигрантов, лишили заработной платы. Об этом стало известно Ura.ru.

По сведениям издания, вопрос о непредоставлении россиянину денег был поднят на заседании окружного парламента. За лишение Таги-Заде зарплаты проголосовали 32 депутата, еще 5 воздержались.

Дума ХМАО поддержала решение комитета по социальному развитию. Таги-Заде лишили статуса депутата на освобожденной основе, против этого проголосовал лишь один человек.

Видео, на котором Таги-заде назвал ХМАО исторической родиной мигрантов, появилось в мае. Депутат в своем объяснении подчеркнул, что ничего не утверждал, а лишь сделал предположение. Позже стали поступать данные о его отъезде из России.