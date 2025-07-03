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14:53, 3 июля 2025Россия

Назвавшего ХМАО исторической родиной мигрантов депутата лишили зарплаты

Назвавшего ХМАО родиной мигрантов депутата Таги-Заде лишили зарплаты
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Халида Таги-Заде, который во время одного из заседаний назвал регион исторической родиной мигрантов, лишили заработной платы. Об этом стало известно Ura.ru.

По сведениям издания, вопрос о непредоставлении россиянину денег был поднят на заседании окружного парламента. За лишение Таги-Заде зарплаты проголосовали 32 депутата, еще 5 воздержались.

Дума ХМАО поддержала решение комитета по социальному развитию. Таги-Заде лишили статуса депутата на освобожденной основе, против этого проголосовал лишь один человек.

Видео, на котором Таги-заде назвал ХМАО исторической родиной мигрантов, появилось в мае. Депутат в своем объяснении подчеркнул, что ничего не утверждал, а лишь сделал предположение. Позже стали поступать данные о его отъезде из России.

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