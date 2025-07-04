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13:01, 4 июля 2025Россия

В России заявили о захвате одного из регионов выходцами из Средней Азии и Закавказья

Член СПЧ Кабанов: Власти ХМАО не видят захвата региона выходцами из Средней Азии
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) упорно не видят захвата региона выходцами из Средней Азии и Закавказья. Об этом в своем Telegram-канале написал член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

По словам Кабанова, в регионе идет процесс искусственной исламизации и выдавливания коренного населения. Правозащитник заявил, будто эти процессы объясняют тем, что «капризные русские уезжают из-за тяжелых условий жизни».

Чиновники, похоже, не видят проблемы в том, что субъект (...) целиком превращается в один большой этнический среднеазиатский анклав, из которого русские просто начинают бежать

Кирилл Кабанов

Член СПЧ также напомнил, что один из депутатов ХМАО заявил о регионе как об исторической территории проживания узбеков. «Это не случайность, это закономерность и результат провальной миграционной и национальной политики», — подытожил Кабанов.

Ранее сообщалось, что упомянутого Кабановым депутата лишили зарплаты. Его обвинили в недостаточно эффективной работе.

ЖЗЛ
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