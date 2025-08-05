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08:49, 5 августа 2025Моя страна

Дом высотой 154 сантиметра появился в центре российского города

В Иркутске установили дом высотой 154 сантиметра для необычных жителей
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Необычный дом высотой всего 154 сантиметра появился в Иркутске. Внутри него поселились необычные жители, пишет Telegram-канал Babr Mash.

Инсталляция была установлена в центре российского города художниками Василием Трускаловым и Евгением Бояркиным. Они решили «поселить» в свой домик мемного кота «Окак», пугающего детей 90-х персонажа с заставки телекомпании ВИD, героев мультфильма «Ну, погоди» и «Тайны третьей планеты».

«Панельку ребята напечатали на 3D-принтере и довели до ума руками, после установили на телефонный шкаф», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что российский художник Данила Шмелев, известный пол псевдонимом Shozy, украсит знаменитый во Владивостоке Золотой мост муралами в морском стиле.

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