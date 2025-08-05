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04:11, 5 августа 2025Бывший СССР

Два подростка из России попали в базу «Миротворца»

Киев внес в базу «Миротворца» 2 несовершеннолетних россиян
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Киев внес в базу сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России) данные двух россиян, не достигших совершеннолетия. Речь идет о 16-летнем Никите Н. и 17-летнем Александре Ц., передает РИА Новости.

Личная информация о подростках, в частности, их места жительства, соцсети, статус (оба получают образование в учебных заведениях РФ), размещена на сайте без их согласия.

Ранее стало известно, что российская группа «Бурановские бабушки» попала в базу «Миротворца». Действующих солисток коллектива обвинили в сознательном нарушении границ Украины, а также неоднократных выступлениях в Крыму и Донбассе.

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