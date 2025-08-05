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11:27, 5 августа 2025Забота о себе

Две простые привычки оказались способны отсрочить болезнь Альцгеймера

Невролог Зубков: Ходьба и диета могут отсрочить болезнь Альцгеймера
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Специализирующийся на нейродегенеративных расстройствах невролог Александр Зубков назвал две простые привычки, которые оказались способны отсрочить болезнь Альцгеймера. Его слова приводит издание HuffPost.

Двумя этими привычками врач назвал ходьбу и правильно подобранную диету. С помощью этих способов легче всего повысить уровень BDNF — ключевого белка, который помогает клеткам мозга расти, восстанавливаться и взаимодействовать. «Высокий уровень BDNF тесно связан с улучшением памяти и замедлением снижения когнитивных функций», — рассказал Зубков.

В подтверждение своих слов он сослался на недавнее исследование, показавшее, что ходьба, особенно умеренной и высокой интенсивности, повышает уровень BDNF на 11 процентов. «Даже такая простая процедура, как быстрая ежедневная прогулка, увеличивает приток крови и кислорода к мозгу, что естественным образом стимулирует высвобождение BDNF», — пояснил врач. В среднем, продолжил он, врачи рекомендуют около часа в день посвящать ходьбе, желательно в темпе, достаточно быстром, чтобы можно было говорить, но не петь.

Кроме того, Зубков порекомендовал придерживаться диеты, сочетающей продукты из средиземноморской и антигипертензивной диеты, так как она тоже повышает уровень защищающего мозг белка. Эта система питания включает цельнозерновые продукты, темные листовые и зеленые овощи, орехи, оливковое масло, ягоды и даже красное вино, а также другие продукты и напитки. Кроме того, врач посоветовал для профилактики болезни Альцгеймера употреблять в пищу жирную рыбу, грецкие орехи, листовую зелень и ягоды, а также пить зеленый чай.

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