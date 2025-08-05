Две простые привычки оказались способны отсрочить болезнь Альцгеймера

Невролог Зубков: Ходьба и диета могут отсрочить болезнь Альцгеймера

Специализирующийся на нейродегенеративных расстройствах невролог Александр Зубков назвал две простые привычки, которые оказались способны отсрочить болезнь Альцгеймера. Его слова приводит издание HuffPost.

Двумя этими привычками врач назвал ходьбу и правильно подобранную диету. С помощью этих способов легче всего повысить уровень BDNF — ключевого белка, который помогает клеткам мозга расти, восстанавливаться и взаимодействовать. «Высокий уровень BDNF тесно связан с улучшением памяти и замедлением снижения когнитивных функций», — рассказал Зубков.

В подтверждение своих слов он сослался на недавнее исследование, показавшее, что ходьба, особенно умеренной и высокой интенсивности, повышает уровень BDNF на 11 процентов. «Даже такая простая процедура, как быстрая ежедневная прогулка, увеличивает приток крови и кислорода к мозгу, что естественным образом стимулирует высвобождение BDNF», — пояснил врач. В среднем, продолжил он, врачи рекомендуют около часа в день посвящать ходьбе, желательно в темпе, достаточно быстром, чтобы можно было говорить, но не петь.

Кроме того, Зубков порекомендовал придерживаться диеты, сочетающей продукты из средиземноморской и антигипертензивной диеты, так как она тоже повышает уровень защищающего мозг белка. Эта система питания включает цельнозерновые продукты, темные листовые и зеленые овощи, орехи, оливковое масло, ягоды и даже красное вино, а также другие продукты и напитки. Кроме того, врач посоветовал для профилактики болезни Альцгеймера употреблять в пищу жирную рыбу, грецкие орехи, листовую зелень и ягоды, а также пить зеленый чай.

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