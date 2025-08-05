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17:55, 5 августа 2025Силовые структуры

Двое россиян пообещали помощь и обманули семью бойца СВО

В Тульской области задержали мошенников, обманувших семью бойца СВО
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Тульской области задержали мошенников, обманувших семью бойца СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным агентства, сотрудники полиции при поддержке Росгвардии произвели задержание двоих местных жителей, которые обманули родственников одного из участников СВО. Аферисты получили от них около двух миллионов рублей за помощь в получении бойцом привилегий при несении службы. Но сразу как получили деньги, перестали выходить на связь и обещания не выполнили.

Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что брачный аферист обманул десять россиянок на 50 миллионов рублей.

ЖЗЛ
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