Брачный аферист обманул десять россиянок на 50 миллионов рублей

В Москве суд приговорил брачного афериста к 11 годам колонии

В Москве суд приговорил брачного афериста Надира Абулова к 11 годам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Мужчина признан виновным по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, Абулов писал женщинам на сайтах знакомств, выдавая себя за состоятельного одинокого человека, который хочет создать семью. В процессе общения с пострадавшими он получал от них под различными предлогами, в том числе в долг для развития семейного бизнеса, денежные средства без намерения их возвращать.

В преступную схему он вовлек дочь Диану Дабсон, которая, общаясь с женщинами, поддерживала созданный отцом образ, убеждала их в серьезности намерений отца, оказывала им помощь в получении кредитов.

Таким образом, пострадавшие отдавали свои накопления, брали кредиты, продавали недвижимость и машины. От его действий пострадали десять женщин. Ущерб составил более 50 миллионов рублей.

Суд заочно приговорил его к 11 годам колонии общего режима. Абулов находится в розыске. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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