Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:05, 5 августа 2025Из жизни

Экзаменаторы проигнорировали студентку с инфарктом и продолжили тест

В США у женщины случился инфаркт посреди экзамена, но тест не остановили
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Pormezz / Shutterstock / Fotodom

Во время сдачи адвокатского экзамена в Нью-Йорке, США, у женщины произошла остановка сердца. Об этом сообщает People.

Происшествие случилось 30 июля в Университете Хофстра, где проводился экзамен на получение адвокатской лицензии. По данным свидетелей, экзаменуемая потеряла сознание и упала со стула, издавая хрипящие звуки, но экзаменаторы проигнорировали происшествие и не стали останавливать тест. Они также не оказали студентке помощь. «Охранники университета немедленно оказали экстренную помощь, включая сердечно-легочную реанимацию и дефибрилляцию, пока не прибыли медики», — сообщил представитель учебного заведения. Женщину доставили в Медицинский центр Нассау с инфарктом, ее состояние не уточняется.

Декан Фордхэмской школы права Джозеф Ландо подтвердил, что пострадавшая является выпускницей учебного заведения. На Reddit один из сдававших экзамен описал шокирующую ситуацию: «Все просто продолжали писать. Это казалось неправильным». Другой свидетель добавил: «Перед нами мог умирать человек, а от нас ожидали продолжения работы».

Материалы по теме:
«На волоске от срыва» Китайские школьники — лучшие в мире. Но из-за нагрузки они тупеют и подсаживаются на наркотики
«На волоске от срыва»Китайские школьники — лучшие в мире. Но из-за нагрузки они тупеют и подсаживаются на наркотики
17 августа 2020
Три дня ада, шпионская техника и двойники: на что готовы пойти студенты, чтобы сдать экзамен
Три дня ада, шпионская техника и двойники:на что готовы пойти студенты, чтобы сдать экзамен
1 июня 2024

После перерыва на обед экзамен продолжился без каких-либо объявлений о происшествии. В полиции округа Нассау и экзаменационной комиссии отказались от комментариев.

Ранее сообщалось, что в Китае родители выгнали собственного сына из дома за недостаточно высокий балл на национальном экзамене. Разгневанные родители отказались платить за его обучение, если он не поступит в престижный университет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможном ответе Путина на ультиматум Трампа

    В США назвали причину снятия Россией моратория на РСМД

    Серийный тренер-педофил из Подмосковья получил многолетний срок

    Подмосковные Подлипки подмыло

    В Госдуме назвали абсурдной идею ввести порядок воспитания детей после развода родителей

    Мерц жестко поговорил с Нетаньяху

    Жара ударила по французским атомным станциям и ценам на электричество

    Азербайджанский министр увидел значительные перспективы расширения сотрудничества с США

    Перечислены ключевые модные тренды осени 2025 года

    «Это приговор всей демократии». Власти Молдавии отправили в тюрьму главного оппозиционера перед предстоящими выборами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости