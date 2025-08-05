Экзаменаторы проигнорировали студентку с инфарктом и продолжили тест

В США у женщины случился инфаркт посреди экзамена, но тест не остановили

Во время сдачи адвокатского экзамена в Нью-Йорке, США, у женщины произошла остановка сердца. Об этом сообщает People.

Происшествие случилось 30 июля в Университете Хофстра, где проводился экзамен на получение адвокатской лицензии. По данным свидетелей, экзаменуемая потеряла сознание и упала со стула, издавая хрипящие звуки, но экзаменаторы проигнорировали происшествие и не стали останавливать тест. Они также не оказали студентке помощь. «Охранники университета немедленно оказали экстренную помощь, включая сердечно-легочную реанимацию и дефибрилляцию, пока не прибыли медики», — сообщил представитель учебного заведения. Женщину доставили в Медицинский центр Нассау с инфарктом, ее состояние не уточняется.

Декан Фордхэмской школы права Джозеф Ландо подтвердил, что пострадавшая является выпускницей учебного заведения. На Reddit один из сдававших экзамен описал шокирующую ситуацию: «Все просто продолжали писать. Это казалось неправильным». Другой свидетель добавил: «Перед нами мог умирать человек, а от нас ожидали продолжения работы».

После перерыва на обед экзамен продолжился без каких-либо объявлений о происшествии. В полиции округа Нассау и экзаменационной комиссии отказались от комментариев.

Ранее сообщалось, что в Китае родители выгнали собственного сына из дома за недостаточно высокий балл на национальном экзамене. Разгневанные родители отказались платить за его обучение, если он не поступит в престижный университет.