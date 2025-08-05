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09:20, 5 августа 2025Экономика

Европейская страна объявила режим ЧС из-за азербайджанской нефти. Что в ней нашли?

Минэнерго Румынии объявило ЧС из-за поставки загрязненной нефти из Азербайджана
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bogdan Cristel BC / DBP / Reuters

В Румынии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за нефти из Азербайджана. В ней нашли загрязнение органическими хлоридами, из-за которых на нефтеперерабатывающих заводах может выйти из строя оборудование.

Ранее о поставках загрязненной нефти из Азербайджана уже сообщали несколько крупных компаний из западноевропейских стран.

Два судна с грязной нефтью вызвали серьезный перебой на рынке Румынии

Министерство энергетики Румынии накануне сообщило, что местная компания OMV Petrom уведомила ведомство, что с 16 по 18 июля она приняла судно с 92 тысячами тонн сырой азербайджанской нефти, загруженной в турецком порту Джейхан. Анализ показал, что партия была загрязнена органическими хлоридами. Из-за этого компания отказалась принимать еще одну такую партию, которую также собирались загрузить в Турции.

Фото: Bogdan Cristel / Reuters

Поскольку таким образом компания недосчиталась поставок 184 тысяч тонн нефти, что названо серьезным перебоем, OMV Petrom запросила у государства 80 тысяч тонн нефти и 30 тысяч тонн дизельного топлива из аварийных запасов, чтобы обеспечить непрерывность работы нефтеперерабатывающего завода Petrobrazi и «поддержание баланса на национальном рынке нефтепродуктов». Другие НПЗ в Румынии также отказались принимать загрязненную нефть.

Так как передача топлива из аварийных запасов может быть разрешена только в случае объявления чрезвычайной ситуации (локальной кризисной ситуации), Минэнерго пришлось ввести режим ЧС, сообщив о ней Еврокомиссии. Нефть из аварийных запасов OMV Petrom передали.

Загрязнение в нефти из Азербайджана нашли и в западноевропейских компаниях

В июле британская British Petroleum, которая является крупнейшим добытчиком нефти в Азербайджане, также сообщала, что по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан поставляют топливо с органическими хлоридами, которые используют для увеличения добычи сырья.

По версии компании, речь идет о загрязнении отдельных партий нефти. Органические хлориды, которые могли смешаться с сырьем, могут в существенных количествах повредить НПЗ и оборудование.

Фото: Grigory Dukor / Reuters

О приобретении части загрязненного сырья заявила и итальянская Eni SpA. Оно попало на ее нефтеперерабатывающие предприятия, что выяснилось в ходе внутренних испытаний. Позднее и австрийская энергетическая компания OMV выявила загрязнение органическими хлоридами в предназначенной для нее партии азербайджанской нефти. Это было выявлено до поступления партии на нефтеперерабатывающий завод.

По данным агентства Bloomberg, проблемы с загрязнением повлияли на стоимость азербайджанской нефти. На прошлой неделе две партии марки Azeri Light были, по сведениям трейдеров, проданы по самым низким ценам за последние несколько лет.

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