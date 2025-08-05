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17:06, 5 августа 2025Экономика

Европейский импорт в США упал до минимальных значений

Статслужба США: Европа поставила в июне товаров на 45,7 миллиарда долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Европейский импорт в США в июне упал до минимальных с февраля 2024 года значений. Это подсчитали в статистической службе Соединенных Штатов. Выводы ее специалистов процитировало РИА Новости.

Оказалось, что в условиях тарифного противостояния США импортировали из Европейского союза товаров на 45,7 миллиарда долларов, в то время как майские значения превышали отметку в 56,5 миллиарда. В то же время на 3,2 процента, или до 35,8 миллиарда долларов, вырос американский экспорт в ЕС.

Как следствие, торговый дефицит США с ЕС уменьшился до 9,9 миллиарда долларов, хотя в конце весны достигал 21,9 миллиарда.

Ранее сообщалось, что благодаря торговой сделке, которую заключили Европейский союз и США, такие автогиганты, как BMW и Mercedes-Benz Group, получат дополнительную прибыль в четыре миллиарда евро. По другим прогнозам, европейскую экономику ждут серьезные потери. Основной удар ощутит Германия, где производство рискует снизиться на 15 процентов. В целом по ЕС оно упадет на 11 процентов.

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