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14:51, 28 июля 2025Экономика

В торговой сделке ЕС и США увидели выгоду для немецких автоконцернов

Bloomberg: BMW и Mercedes-Benz получат миллиарды евро благодаря сделке ЕС и США
Вячеслав Агапов

Фото: Christoph Steitz / Reuters

Благодаря торговой сделке Евросоюза (ЕС) и США европейские автопроизводители, такие как BMW и Mercedes-Benz Group, получат дополнительную прибыль в размере четырех миллиардов евро. Выгоду для немецких автоконцернов увидели аналитики Bloomberg.

На фоне новостей о том, что ставка на импорт автомобилей из ЕС будет снижена с 27,5 до 15 процентов, акции европейских автопроизводителей выросли. BMW и Mercedes также выиграют от вероятного освобождения от пошлин примерно на 185 тысяч автомобилей, которые они ежегодно экспортируют в ЕС со своих американских заводов, сообщил аналитик Bloomberg Майкл Дин.

Производители принимают меры, чтобы противостоять пошлинам. Компания VW пообещала увеличить инвестиции в США, а бренд Audi рассматривает возможность организации там местного производства. Компания Mercedes уже объявила о планах перенести производство своего внедорожника GLC на завод в Алабаме.

«Если вы готовитесь к урагану, то будете рады и шторму. Тем не менее согласованные тарифы слишком высоки. Европейский экспорт теряет конкурентоспособность», — посетовал президент VCI Вольфганг Гроссе Энтруп.

Европейская экономика понесет потери после заключения торговой сделки с США даже несмотря на то, что грозившие ЕС пошлины были снижены вдвое: с 30 до 15 процентов. По прогнозам Кильского института мировой экономики, основной удар придется на Германию: падение немецкого производства из-за сделки может достигнуть 15 процентов. А в целом в Евросоюзе этот показатель может достичь 11 процентов.

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