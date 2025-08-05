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17:36, 5 августа 2025Экономика

Европейскому союзу предсказали экономическую катастрофу

Доцент Белхароев: Европейский автопром проиграет рынок США
Кирилл Луцюк

Фото: Ana Beltran / Reuters

Торговая сделка, которую заключили Брюссель и Вашингтон, грозит экономике Европейского союза скверными последствиями, считает доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев. Его цитирует РИА Новости.

Он полагает, что такие автомобильные гиганты, как Mercedes, Audi, Volkswagen и Opel, станут неконкурентоспособными на американском рынке. Кроме того, легкая промышленность рискует проиграть дешевому экспорту из стран Азии. Доцент уверен, что предстоящий спад производства отразится на всех сегментах европейской экономики.

Критически оценил заключенную сделку и бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его мнению, Брюссель капитулировал перед Вашингтоном, так как США выиграет куда больше, чем ЕС. Власти Европейского союза, по мнению дипломата, не сумели противостоять американскому запугиванию и выбрали плохую переговорную стратегию.

Бывший посол США в Европейском союзе Энтони Гарднер констатировал, что Трамп ненавидит это объединение государств, находя его слабой и неповоротливой организацией.

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