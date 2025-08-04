Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:15, 4 августа 2025Мир

В Европе описали сделку с Трампом фразой «ненавидит ЕС»

Гарднер: Трамп ненавидит ЕС и нарочно раздробил его на торговых переговорах
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп нарочно раздробил Европейский союз (ЕC) на торговых переговорах с Брюсселем. Об этом заявил экс-посол США в Евросоюзе Энтони Гарднер в интервью Politico.

«[Трамп], который ненавидит Европейский Союз, задался целью раздробить то, что он считает разобщенной, слабой, неповоротливой организацией. Он добился своего», — заявил дипломат.

Гарднер отметил, что Трамп и так считает организацию «слабой и неповоротливой».

Экс-дипломат также указал на то, что переговорная позиция ЕС на переговорах с Вашингтоном по тарифной сделке была «бессвязной» и «звучала крайне слабо». Гарднер считает, что Брюссель не пользовался нужными и влиятельными торговыми инструментами, которые были у него в распоряжении, недооценив этим самым свои пределы на переговорах.

27 июля США и ЕС договорились о торговой сделке. По ее условиям, Брюссель приобретет у Вашингтона энергоносители, сумма которых составит 750 миллиардов долларов, а также инвестирует в американскую экономику еще около 600 миллиардов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ленобласти грузовой поезд протаранил на железнодорожном переезде автобус с пассажирами. Что об этом известно?

    Россияне бросились скупать один тип жилья

    В Госдуме предложили наказывать родственников мигрантов-преступников

    В Европе описали сделку с Трампом фразой «ненавидит ЕС»

    Военный отказался платить за ручную кладь и жестоко избил сотрудников авиакомпании

    Женщина поймала маленькую рыбу и установила уникальный рекорд

    Вера Брежнева снялась без бюстгальтера для новых фото

    Украина начала строить бункеры для Mirage и F-16

    Спрогнозировано будущее мира на Украине после ультиматума Трампа

    На Западе объяснили приказ Трампа направить атомные подлодки к «берегам России»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости