Главком ВСУ описал обстановку на фронте словами «очень напряженный месяц»

Сырский описал обстановку на фронте словами «очень напряженный месяц»

Июль был «очень напряженным месяцем», заявил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский.

По его словам, российская армия пытается наступать «практически по всей линии боевого столкновения». Самая сложная ситуация для ВСУ обстоит на покровском, добропольском и новопавловском направлениях, рассказал он.

Сырский утверждает, что Россия планирует до конца года создать десять новых дивизий, две уже созданы. «Поэтому нет другого выбора, как продолжать меры мобилизации, улучшать боевую подготовку, усиливать беспилотную компоненту наших войск», — подчеркнул главком.

Ранее Сырский признал, что в зоне риска ударов дронов и ракет оказалась вся территория страны. В связи с этим он призвал неукоснительно соблюдать требования безопасности на полигонах и в учебных центрах.