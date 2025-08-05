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12:18, 5 августа 2025Бывший СССР

Главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы

Главу Гагаузской автономии в Молдавии Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Родион Прока / РИА Новости

Башкана (главу) Гагаузской автономии (Гагаузия) в Молдавии Евгению Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы. Об этом сообщает Newsmaker в своем Telegram-канале.

Приговор вынес суд Буюкан. Вместе с ней к шести годам заключения приговорили Светлану Попан, которую также обвиняют в финансовых махинациях.

Обеих женщин арестовали в зале суда.

Ранее в Молдавии прокуроры потребовали осудить Гуцул на девять лет лишения свободы по делу о незаконном финансировании. Гособвинители также выступали с запретом на пять лет ей занимать руководящие должности.

ЖЗЛ
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