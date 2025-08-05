Грудной имплант застрял в ребрах рестлерши после жесткого боя на ринге

Грудной имплант застрял в ребрах рестлерши Никки Беллы после жесткого боя

Грудной имплант застрял в ребрах американской рестлерши Никки Беллы после жесткого боя на ринге. Об этом она рассказала в подкасте The Nikki & Brie Show.

В беседе с сестрой, телезвездой Бри Беллой, спортсменка объяснила, что получила сильную травму в поединке с рестлершей из Шотландии Пайпер Нивен. По ее словам, соперница ударила локтем в грудь, в результате чего имплант сместился под ребра. «Вчера мне пришлось пойти к врачу, чтобы осмотреть грудь», — призналась женщина.

Рестлерша отметила, что в настоящий момент ей трудно смеяться и кашлять. «Пока не знаю, взорвался он или нет. Кажется, он еще цел. Он опухший, болит, но я думаю, что все будет хорошо», — заверила Белла.

В июле сообщалось, что американская актриса Тори Спеллинг преподнесла бывшему мужу, канадскому телеведущему Дину Макдермотту старые грудные импланты в качестве подарка.